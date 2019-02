Acht Monate ist es jetzt her, dass es zum ersten, historischen Gipfel zwischen den USA und Nord-Korea kam, in Singapur. Zuvor hatte es noch jeder US-Präsident ausgeschlossen, sich auf Augenhöhe mit dem Machthaber aus Pjöngjang zu treffen. Doch das hat sich mit Trump geändert. Heute und morgen also das Spitzentreffen, Teil 2. Diesmal in Hanoi, Vietnam. Was erwartet er davon? Prof. Hannes B. Mosler von der FU Berlin sieht durchaus Grund zu Optimismus.

Hörfunk, Fernsehen, Social Media. Es ist nicht leicht, sich im Dschungel der Informationen zurechtzufinden. Mittlerweile wird über alles und nichts in Echtzeit berichtet. Da fallen manchmal Themen unter den Tisch, die eigentlich hohe Relevanz haben. Der Deutschlandfunk veröffentlicht mit der "Initiative Nachrichtenaufklärung" jedes Jahr die Top 10 der "Vergessenen Nachrichten". Welche das sind, erklärt Dlf-Nachrichtenchef Marco Bertolaso.

