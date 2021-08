Der Tag Klima-Alarm

Der Weltklimarat geht in seinem aktuellen Bericht davon aus, dass die Erde sich schon früher als bislang angenommen um 1,5 Grad erwärmen wird. Außerdem: Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Und: Ein Jahr nach der wahrscheinlich gefälschten Präsidentschaftswahl in Belarus.

Von Katharina Peetz

