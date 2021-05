Der Tag Klimaschutz statt Big Oil - nach dem Shell Urteil

Erst die wegweisende Entscheidung in Karlsruhe, jetzt ein neues international beachtetes Klimaschutz-Urteil in Den Haag: Der Ölkonzern Shell muss seine Emissionen deutlich drosseln. Investoren und Anlegerinnen reagieren weltweit. Folgt jetzt das große Greenwashing, oder setzt ein Umdenken ein in der globalen Wirtschaft? Außerdem: Kinder und Jugendliche - schnell impfen oder besser noch abwarten?

Von Barbara Schmidt-Mattern

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek