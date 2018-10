Der Tag Klimawandel: Zeit für radikale Maßnahmen!

Nur mit beispiellosen Veränderungen ist die Erderwärmung noch auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Was müsste in Deutschland passieren? Und: Wieso auch in Brasilien demnächst ein Rechter regieren könnte.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek