Hans-Georg Maaßen – er wird nicht – wie ursprünglich geplant – zum Staatssekretär im Innenministerium befördert. Aber er wird auch nicht in den Ruhestand versetzt. Sondern wechselt als Sonderbeauftragter ins Innenministerium. Erhält aber auch nicht mehr Geld. Darauf haben sich CDU, CSU und SPD geeinigt. Nachdem die Koalition bereits auf der Kippe stand. Die GroKo scheint damit zunächst gesichert. Aber wie groß ist der Schaden an der Glaubwürdigkeit der handelnden Politiker? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Chefredakteur des Deutschlandfunks, Rainer Burchardt.

Missbrauch in der Katholischen Kirche – Die Täter bleiben im Dunkeln

In Fulda hat heute die Deutsche Bischofskonferenz begonnen. Im Zentrum: Die Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, die die Bischöfe in Auftrag gegeben hatten. Das schockierende Ergebnis: Zwischen 1946 und 2014 sollen insgesamt 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben. Wie verlässlich sind diese Zahlen? Und weshalb weiß man nichts über die Täter? Das frage ich den Kriminologen Prof. Christian Pfeiffer, der zunächst mit der Studie beauftragt worden war, den Auftrag aber aus Protest gegen die Bedingungen zurückgab. Er wirft der Katholischen Kirche in Deutschland im Podcast "organisierte Verantwortungslosigkeit" vor. Die Bischöfe lüden weitere schwere Schuld auf sich.

