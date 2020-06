Die Corona-Ausbrüche in NRW geben gerade einer Idee neuen Auftrieb: Wie wäre es mit einem Immunitätsausweis? Den könnte man wie einen Impfpass mit sich tragen und dokumentieren: Corona habe ich hinter mir. Hauptstadt-Korrespondent Volker Finthammer meint, die Befürworter machen es sich da etwas leicht. Kein Mensch könnte sagen, wie lange eine Immunität gegen Corona anhält. Von den gesellschaftlichen Problemen ganz zu schweigen.

Seehofers Kehrtwende

Der Bundesinnenminister rudert zurück - er will doch keine Strafanzeige stellen wegen einer Kolumne von Hengameh Yaghoobifarah in der taz. Für die DLF-Medienredakteurin Bettina Schmieding ist das ein klarer Sieg für die Pressefreiheit. Und sie sagt auch: Wenn Seehofer die taz-Chefredakteurin jetzt in sein Ministerium einlädt, dann sollte sie sich die Chance für so ein Gespräch nicht entgehen lassen.