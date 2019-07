Bitcoins & Co? Werden doch nur für Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht und sind sowieso kein richtiges Geld. So sieht es der US-Präsident und will Kryptowährungen in Zukunft regulieren, wie "richtige Banken" auch. Damit reagiert er auf die Pläne von Facebook, im nächsten Jahr mit Libra eine eigene Kryptowährung an den Start zu bringen. Was die von ihren Vorgängern unterscheidet und ob Bargeld in Zukunft ganz aus dem Portemonnaie verschwindet, das erklärt Deutschlandfunk-Autor Stefan Römermann.

Sexualisierte Gewalt im Sport ist ein Riesen-Tabu-Thema, obwohl es viel mehr Sportlerinnen und Sportler betrifft als bisher bekannt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie und Thema der Fernsehreportage von Andrea Schültke. Sie recherchiert seit inzwischen neun Jahren rund um das Thema und holt es immer wieder aus der Nische in die Öffentlichkeit, auch für den Deutschlandfunk.

