Seit zehn Jahren befasst sich der Journalist Valentin Thurn mit dem Thema Essensverschwendung. 2010 lief seine erste Dokumentaion darüber in der ARD. Daraus wurde dann der Kinofilm "Taste the Waste". Thurn findet es grundsätzlich gut, dass die Bundesregierung das Thema jetzt auf Ihrer Agenda hat, allerdings hätte er sich konkretere Maßnahmen gewünscht. Denn gegen die Marktinteressen der Lebensmittelkonzerne würden keine Appelle helfen, sondern nur Gesetze, so Thurn.

Ein zehnjähriger Rechtsstreit durch alle Instanzen hat sein voraussichtliches Ende gefunden. Die Kündigung eines katholischen Chefarztes nach einer erneuten Heirat durch ein katholisches Krankenhaus ist unwirksam, so das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt. Was das Urteil und auch der erbittert geführte Streit über die katholische Kirche aussagt, erklärt Christiane Florin, Religions-Expertin im Deutschlandfunk.