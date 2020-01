Online pokern oder in virtuellen Casinos am Roulettetisch zocken, ist bisher illegal, boomt aber trotzdem. Mit allen Problemen, die das so mit sich bringt, wenn ein Schwarzmarkt unkontrolliert vor sich hin wächst. Das soll sich jetzt ändern: Die Bundesländer haben sich zusammen gerauft und sich auf einen neuen Glücksspielvertrag geeinigt, der vor allem Spielerinnen und Spieler schützen soll. Ausgerechnet indem bisher illegale Spiele im Netz jetzt legalisiert werden und mit neuen Regeln. Tilman Becker ist Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Uni Hohenheim und erklärt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das tatsächlich gelingt.

Sie wollen ihre Inseln zurück, sie wollen ihr Leben zurück: Mit diesen Slogans kämpfen die BewohnerInnen auf Samos, Chios, Lesbos, Leros und Kos dafür, dass die griechische Regierung ihre Asylpolitik ändert. Denn überfüllte Lager sind nicht nur unmenschlich für die rund 40.000 MigrantInnen, die dort ausharren müssen, sondern sie bringen auch die kleinen Inseln an den Rand ihrer Kapazitäten. Unser Korrespondent Thomas Bormann hat sich grad vor Ort ein Bild gemacht. Er bezweifelt, dass der heutige Generalstreik in Athen, Brüssel und im Rest Europas auch wirklich zu einem Umdenken führt.

