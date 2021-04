Der Tag Lockdown Déjà-vu

Frankreich geht wieder in einen landesweiten Lockdown. Das hat Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache angekündigt. Sogar die Schulen sollen wieder schließen. Außerdem: Die Rolle der Bundeswehr in der Pandemie-Bekämpfung.

Von Katharina Peetz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek