Der Tag Macrons Atomwaffen: Nicht anfassen!

Einmal mehr drängt Frankreichs Präsident die europäischen Partner, mehr für Verteidigung zu tun. Die eigene nukleare Abschreckung aber will Emmanuel Macron auch in Zukunft nicht teilen. Und: Welche Schäden gigantische Schwärme gefräßiger Heuschrecken gerade in Ostafrika anrichten.

Von Jasper Barenberg

