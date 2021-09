Der Tag Mehr Zeit zu zweit: Was FDP und Grüne (nicht) verbindet

Klima, Schuldenbremse, Vermögensteuer - vielfach liegen FDP und Grüne über Kreuz. Dennoch könnten sie demnächst zusammen regieren nach der Bundestagswahl, in einer Ampel oder in einem Jamaika-Bündnis. Kann das gutgehen? Und: Ein Blick ins Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus: Was Alexander Lukaschenko mit dem Flüchtlingselend zu tun hat.

Von Barbara Schmidt-Mattern

