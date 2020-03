Der Tag Multimilliardenhilfe

Die Bundesregierung will die Wirtschaft in der Corona-Krise schützen. Sie macht Milliarden an Hilfsgeldern locker. Außerdem: Viele Athlet*innen wollen die Olympischen Spiele in Japan verschieben. Und: Was aus dem "Flügel" der AfD wird.

Von Jasper Barenberg und Christoph Schäfer

