Zwölfeinhalb Jahre und 12 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung. 42.500 Euro Schmerzensgeld. Das ist das Ergebnis des Prozesses im Missbrauchsprozess Staufen bei Freiburg gestern gewesen. Den Behörden wurde vorgeworfen, verheerende Fehler begangen zu haben. Werden die jetzt aufgeklärt werden? Oder verläppert nun alles, jetzt, wo die Urteile gesprochen sind? Frage ich unseren Landeskorrespondenten Thomas Wagner.

Geht Börsen-Star Tesla?

Tesla gilt als eine Art Star an der Börse. Tesla – das steht für Luxus und für Zukunft. Denn Tesla stellt Autos mit Elektroantrieb her; die so teuer sind, dass sie zum Statussymbol taugen. Jetzt trägt sich Tesla-Chef Elon Musk mit dem Gedanken, aus der Börse auszusteigen. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Was sind die Hintergründe? Unser Börsen-Korrespondent Mischa Ehrhardt hat sich schlau gemacht.

