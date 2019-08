Kurz vor dem Besuch von Boris Johnson in Berlin machen wir eine Bestandsaufnahme in Sachen Brexit. In der Sache hat sich eigentlich wenig geändert. Nur ein Faktor ist neu, doch der ist entscheidend: Boris Johnson ist jetzt Premierminister und er scheint absolut bereit einen harten Brexit in Kauf zu nehmen. Trotz der negativen Folgen, die dieser mit sich brächte. Unser Londonkorrespondent Friedbert Meurer über den aktuellen Sach- und Diskussionsstand.

Diversität in Videospielen

Zum Start der Gamescom in Köln schauen wir darauf, wie mit Videospielen jede und jeder zu Sendern werden kann, dank Plattformen wie Twitch. Die Journalistin und Gamerin Yasmina Banaszczuk erklärt den Reiz dahinter. Wir sprechen außerdem über Diversität in der Gamingszene, die zunehmend besser wird, von einigen Spielern aber auch sehr verteufelt wird.

