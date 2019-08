Am 1. September jährt sich der Beginn des deutschen Angriffs auf Polen zum 80. Mal. Während die polnische Regierung derzeit auch im Interesse des eigenen Wahlkampfes Reparationsforderungen an Deutschland prüft, wird in Berlin darüber diskutiert, ob Deutschland ein Mahnmal bräuchte, um an die polnischen Opfer der NS-Besatzung zu erinnern. Unser Reporter Sebastian Engelbrecht erläutert die unterschiedlichen Standpunkte.

Volkswagens Patriach

Ferdinand Piëch hat den Volkswagenkonzern groß gemacht. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass schauen wir auf seinen Einfluss auf das Unternehmen im Positiven, wie Negativen. Etwa, wenn es um seine Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns geht. Wie diese inzwischen von Piëchs Nachfolgern gestaltet wird, erklärt Silke Hahne aus unserer Wirtschaftsredaktion.

