Der Tag Österreich und Afghanistan: Wahlen in zwei Welten

Kanzler Kurz feiert, die Grünen feiern, nur die FPÖ hat dafür keinen Grund: Bei der Nationalratswahl in Österreich gab es die Quittung für #Ibizagate. Aber ist der Denkzettel tatsächlich angekommen? Und auch die Menschen in Afghanistan haben am Wochenende gewählt - all jene, die todesmutig genug waren.

Von Sarah Zerback

