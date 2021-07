Der Tag Ossis vs. Wessis? Falsche Frage!

30 Jahre nach der Einheit nähern sich Ost und West ökonomisch in kleinen Schritten weiter an. Politisch aber geht die Schere auseinander. Den alten Gegensatz zwischen Ossis und Wessis sollte man aber nicht wieder befeuern. Außerdem: Nach dem EU-Gipfel steht Ungarns Regierungschef Orban auch im europäischen Parlament heftig in der Kritik.

Von Jasper Barenberg

