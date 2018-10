Pädophil, männlich, Ende 20 und seit anderthalb Jahren Teilnehmer des Projekts "Kein Täter werden": Mehr erfährt der Hörer nicht über die Identität des Protagonisten. Zu groß ist seine Angst, von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Reporterin Vivien Leue hat ihn und seine Therapeutin getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie wahnsinnig schwer es ist, aus den Neigungen keine Taten werden zu lassen. Im Podcast spricht sie über die schwierige Recherche, eigene Vorurteile und eines der größten Tabuthemen unserer Zeit.

Zwei Zahlen, die am heutigen Welternährungstag aufhorchen lassen: Mehr als 800 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger, während allein in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr im Müll landen. Wie das sein kann, wo Industrie und Politik umdenken müssen und was jeder einzelne dagegen tun kann, erklärt Umweltredakteurin Jule Reimer.

Feedback gerne an: dertag@deutschlandfunk.de