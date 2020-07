Der Tag Polens neuer alter Präsident

In Polen bleibt Amtsinhaber Andrzej Duda Präsident. Trotzdem könnte nicht alles beim Alten bleiben. Und: Kritik an der Polizei in Stuttgart. Nach den Krawallen fragte sie bei einzelnen Tatverdächtigen auch die Nationalität der Eltern ab.

Von Katharina Peetz

