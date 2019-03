Annegret Kramp-Karrenbauer ist eigentlich eine erfahrene Büttenrednerin. Doch bei ihrem Karnevalsauftritt in der vergangenen Woche langte sie daneben. Wird sie umhin kommen, sich heute dazu zu äußern, bei ihrer Premiere als CDU-Chefin beim Politischen Aschermittwoch in Demmin? Frage ich Katharina Hamberger, die auch den Auftritt von CSU-Chef Markus Söder in Passau beobachtet hat.

Nur wenigen Journalisten gelingt es derzeit, eine Einreiseerlaubnis für Venezuela zu erhalten. DLF-Reporter Burkhard Birke gehört dazu und erklärt, wie schwer es ist, aus Caracas zu berichten. Und wie groß die Armut ist, mit der er konfrontiert ist.

