Der Tag "Querdenker" Baden-Württemberg - ein Fall für den Verfassungsschutz

Die selbsternannte Querdenker-Bewegung hat ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Das Bundesland ist jetzt auch das erste, das die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Über die Gründe und was das für die Initiatoren bedeutet. Außerdem: Abschiebestopp nach Syrien. Was eigentlich hinter der Debatte steckt.

Von Sonja Meschkat

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek