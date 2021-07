Der Tag Raumschiff Bundeswehr

Zypern ächzt, Frankreich verschärft, Großbritannien lockert, und Deutschland diskutiert - mitten in der Urlaubsaison steigen die Infektionszahlen wieder an. Fühlen wir uns trotz Corona-Pandemie zu sicher? Und was muss die Politik jetzt tun, um eine vierte Welle im Herbst zu verhindern? Außerdem: Das neue Weltraumkommando der Bundeswehr blickt ins All.

Von Barbara Schmidt-Mattern

