Der Tag Rechtsterror: #WirKriegenEuchAlle

25.000 Menschen in Deutschland sollen auf so genannten "Todeslisten" von Rechtsextremen stehen. Viele Betroffene fühlen sich von den Behörden nicht genug geschützt. Zu Recht? Außerdem geht es um die Gülle: In deutschem Grundwasser ist zu viel Nitrat. Wie kommt es da wieder raus?

Von Sarah Zerback

