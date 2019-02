Bis Mitte nächster Woche können die Bürgerinnen und Bürger in Bayern an einem Volksbegehren teilnehmen, dessen Ziel es ist, die Landwirtschaft in Bayern ökologischer zu gestalten. Schon jetzt ist der Zulauf so groß, dass die Landesregierung unter Druck gerät. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke erläutert die Ziele, den Ablauf und die möglichen Auswirkungen.

Pipeline-Ärger

Das Pipeline Nord Stream 2 ist seit Baubeginn umstritten. Kritiker fürchten, dass sich Deutschland und die EU damit zu abhängig von russischem Gas machen. Nun drohte Frankreich auf EU-Ebene Ärger zu machen - in letzter Sekunde ließ sich jedoch ein Kompromiss finden. Der an dem Thema Abhängigkeit aber erstmal nichts ändert. Warum diese vermeintliche Abhängigkeit überhaupt als Problem begriffen wird, erklärt unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme.