Unerwartet ist auch für unseren Korrespondenten Friedbert Meurer, dass das Oberste Gericht in London sich mit seiner klaren Entscheidung so weit in die Tagespolitik einmischt. Äußerst peinlich sei das für Premierminister Boris Johnson allemal, aber alles andere als sicher, dass die Opposition daraus einen Vorteil gewinnen könne. Nicht ausgeschlossen, dass Johnson die Niederlage einkalkuliert habe. Und in letzter Minute mit einem neuen Austrittsabkommen mit der EU aufwarte.

Von historischer Bedeutung ist die einstimmige Entscheidung der obersten Richter in Spanien für Hans-Günter Kellner in Madrid, die Exhumierung und Umbettung des ehemaligen Diktators Franco zu gestatten. Weil es Zweifel an der Demokratie in Spanien beseitige. Und die Gesellschaft von Fesseln befreie, einen anderen Umgang mit der eigenen Vergangenheit zu finden.