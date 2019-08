Jörg Seisselberg, ARD-Korrespondent in Rom, geriet am Wochenende selbst in einen Disput mit Italiens rechtem Innenminister Matteo Salvini. Er erzählt, warum. Außerdem erklärt er, warum es nicht unmöglich ist, dass die eigentlich spinnefeinden 5 Sterne und Sozialdemokraten gemeinsam Salvinis Durchmarsch zum Premierminister verhindern.

Das deutsche Wirtschaftswachstum ist erlahmt. Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft sogar um 0,1 Prozent geschrumpft. Günter Hetzke aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion erklärt, warum er die gängige Erklärung, dass dafür vor allem die derzeitige globale Unsicherheit verantwortlich ist, für nicht schlüssig hält. Für ihn sind die Gründe hausgemacht.