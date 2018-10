Die Buchmesse in Frankfurt beginnt - und sie ist wie jedes Jahr hochpolitisch. Meinungsfreiheit solle dort im Vordergrund stehen, so die Veranstalter. Sichtbar wird das nicht nur durch die Vielzahl an politischen Büchern, sondern auch in der Diskussion über den Umgang mit rechten Verlagen.

Wir greifen im Podcast ein hochpolitisches Thema dieser Zeit auf: Den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland. Wie sie diesen erlebt, hat die Autorin und Bloggerin Juna Grossmann in ihrem Buch "Schonzeit vorbei. Über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus" verarbeitet. Wir sprechen über ihre Erfahrungen, aber auch über das Schreiben. Denn das, so Grossmann, hilft ihr enorm dabei, das Widerfahrene zu verarbeiten. Doch das Buch ist für sie nicht nur Reflexion, sondern auch gesellschaftlicher Appell.

Eine machtlose Umweltministerin?

Svenja Schulze, SPD, Umweltministerin, musste in Luxemburg bei den Verhandlungen über neue Grenzwerte für PKW eine Position vertreten, die gar nicht ihre eigene ist. Sie musste sich im Namen der Bundeskanzlerin für Grenzwerte stark machen, die sie selbst sich strikter gewünscht hätte. Das hat sie so auf ganz offen formuliert. Ein Affront? Vor allem Ausdruck ihrer Machtlosigkeit, mein Barbara Schmidt-Mattern aus unserem Hauptstadtstudio.