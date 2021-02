Der Tag Schulöffnungen: Zwischen Normalität und Risiko

Die Infektionszahlen steigen, die Schulen öffnen. Das bedeutet für viele Schüler*innen und Lehrer*innen einen schlagartigen Anstieg der Kontakte. Was nach wie vor kaum auflösbar scheint: Die Infektionslage auf der einen und die psychische Gesundheit der Kinder auf der anderen Seite. Außerdem: Vorteile für Geimpfte in Israel durch den "Grünen Pass". Was das bedeutet und wie das in Israel diskutiert wird.

Von Sonja Meschkat

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek