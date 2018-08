Die Bauern in Deutschland leiden nicht nur unter den Folgen des Klimawandels, sie befördern diesen auch durch ihre Arte des Wirtschaftens. Insbesondere die Fleischproduktion stellt ein erhebliches Problem da, erklärt Britta Fecke aus unserer Umweltredaktion. Sie beschreibt, was sich in der Landwirtschaft ändern müsste und erklärt, warum Sie sich dringend ein Klimaministerium wünscht.

Sogenannte Ankerzentren

Die CSU wollte sie, nun hat sie sie: Die sogenannten Ankerzentren. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke erklärt, wie sie funktionieren. Wir sprechen außerdem darüber, ob die CSU den Draht zu Teilen ihrer Bevölkerung verloren hat.