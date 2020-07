Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai, erklärt, was das neue "Sicherheitsgesetz" für die Menschen in Hongkong bedeutet, insbesondere für die Demokratiebewegung. Und er erläutert, warum all das aus Sicht der Führung in Peking gewünscht ist.

DLF-Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuther erklärt, was racial profiling ist und warum Innenminister Horst Seehofer dagegen ist, im Rahmen einer Studie zu untersuchen, ob diese Methode bei der Polizei verbotenermaßen eingesetzt wird.

