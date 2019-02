Im Hoodie mit EU-Logo hat Wolfgang Ischinger die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet. Das gab es so noch nicht, erinnert sich unser Korrespondent Gerwald Herter. Er ist seit den Neunzigern regelmäßig auf der Konferenz dabei und beschreibt, was sich seitdem geändert hat - nicht nur beim Dresscode. In den kommenden drei Tagen müssen sich die rund 600 Teilnehmer vor allem mit Sorgen um eine neue Aufrüstungsspirale auseinandersetzen und wie die noch zu stoppen ist.

Wie ein Frauenmörder auf die Leinwand kommt, darauf war Maja Ellmenreich besonders gespannt. Und wurde nicht enttäuscht. Was außer "Der Goldene Handschuh" von Regisseur Fatih Akin sonst noch sehenswert war und wie eine Berlinale-Reporterin bei über 400 Filmen in zehn Tagen nicht den Überblick verliert, auch das verrät sie uns.

