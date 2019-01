Für die Juristen und Bloggerin (Juramama.de) Nina Katrin Straßner ist der Kompromiss im Streit um Paragraph 219a eher ein Rücktschritt als ein Fortschritt. Sie fordert, das Abtreibungsverbot komplett aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Stattdessen plädiert sie dafür, das Abtreibungsrecht ins Ständerecht für Ärzte zu überführen.

"Theresa May wird von der EU verlangen, den kompletten Vertrag noch einmal aufzumachen. Nur so bekommt sie die Zustimmung der Brexiteers im Parlament", prognostiziert Friedbert Meurer. Das werde die EU wohl oder übel in Zugzwang bringen, so seine Prognose