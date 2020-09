Der Tag Stadtratwahl Gera - ein zweiter Tabubruch?

Ein AfD-Politiker führt den Stadtrat von Gera an. Der Wahlausgang in der thüringischen Stadt sorgt für heftige Reaktionen. Außerdem: Alexej Nawalny will nach Russland zurückkehren. Aber kann er das so einfach?

Von Sonja Meschkat

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek