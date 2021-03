Der Tag Steht die Ampel auf Grün?

Was bedeutet das gute Abschneiden von Winfried Kretschmann und den Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg für eine mögliche Ampelkoalition - auch auf Bundesebene? Und wie ist das schlechte Abschneiden der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu erklären?

Von Katharina Peetz

