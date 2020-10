Der Tag Swetlana Tichanowskaja

Seit mehr als zwei Monate gehen Hunderttausende in Belarus gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße. In Berlin sucht die bekannteste Anführerin der Opposition politische Unterstützung. Außerdem: Was besser wäre als eine Untersuchung über rechtsextremistische Einstellungen in der Polizei.

Von Jasper Barenberg

