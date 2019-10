Der Tag Syrien: Krieg der dunklen Mächte

Die Kurden wenden sich in ihrer Not an Syriens Diktator. Kommt es jetzt zum direkten Krieg zwischen Assad und Erdogan? Außerdem: Der Durchmarsch der PiS-Partei in Polen. Und ein Urteil mit Sprengkraft: Nach harten Gefängnisstrafen für die Separatistenführer von 2017 flammen in Katalonien die Proteste wieder auf.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek