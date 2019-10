Der Tag Syrien: Zaungast Europa

Viel reden, wenig tun. So reagieren Bundesregierung und Europäische Union auf die türkische Invasion in Syrien. Und das wird absehbar auch so bleiben. Außerdem: Warum der geplante Mietendeckel in Berlin die Gemüter in der Hauptstadt derart erhitzt.

Von Jasper Barenberg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek