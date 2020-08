Der Tag Trumps Kampagne der Angst

Nach viel Lob für den Parteitag der Demokraten sind jetzt die Republikaner am Zug. Schon am ersten Tag wird klar, wie Trumps Wiederwahl doch noch gelingen soll. Außerdem: Warum sich die Koalition so schwer tut, das Wahlrecht an die Wirklichkeit anzupassen.

Von Jasper Barenberg

