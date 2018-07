Der Tag Türkei im Ausnahmezustand ohne Ausnahmezustand

Der Ausnahmezustand in der Türkei ist offiziell beendet. Warum das an den Repressionen gegen Medien und Oppositionelle nichts ändern wird. Außerdem: Warum das Nationalitätsgesetz in Israel so umstritten ist.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek