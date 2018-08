Hunderte Ermittlungsverfahren sind schon eingeleitet worden gegen Personen, die sich in den sozialen Netzwerken kritisch zur Währungs- und Wirtschaftskrise in der Türkei geäußert haben. Das hat das Innenministerium gestern bekanntgeben. Wer also darüber spekuliert, dass die Regierung Konten mit Dollar oder Euro beschlagnahmen könnte – dem flattert schnell eine Vorladung ins Haus. Auch wer die türkische Lira in harte Währung umtauscht, wird bedroht. Wie reagieren die Türken auf diese Drohungen? Lassen sie sich einschüchtern oder reden sie dennoch Klartext? Ihre Eindrücke schildert uns ARD-Korrespondentin Karin Senz.

Stockende Energiewende

Wenn Deutschland die Energiewende schafft, dann kann das ein Beispiel sein für die ganze Welt. Dumm nur, dass die Energiewende seit Jahren stockt. Der Ausbau der notwendigen Stromleitungen kommt nicht voran. Heute hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier seine Ideen vorgestellt, wie es wieder vorangehen könnte. Wie tauglich sind die? DLF-Energie- und Klimaexperte Georg Ehring ist skeptisch.

