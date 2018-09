Wie findet man als Journalist einen Umgang mit der Berichterstattung über Erdogan? Wie schafft man es, sich nicht von den eigenen Vorurteilen leiten zu lassen? Schwierig, gibt auch unser Türkeiexperte Daniel Heinrich zu. Wir sprechen über das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei, den Besuch von Erdogan und die Rolle der DITIB, die seitens der Bundesregierung deutlich kritischer gesehen werden müsste.

Kooperationsverbot

Bildung ist in Deutschland Ländersache, weshalb der Bund sie auch nicht mit finanzieren darf. Das regelt in Deutschland das sogenannte Kooperationsverbot. Die Bundesregierung möchte dies jedoch aufweichen, wofür sie das Grundgesetz ändern müsste. Unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermalz erklärt, was dahinter steckt.