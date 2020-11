Der Tag Verfassungskrise in den USA?

Die USA haben eine turbulente Wahlnacht hinter sich - und das Land hat einen Präsidenten erlebt, der alles versuchen will, um an der Macht zu bleiben. Wir schauen auf die möglichen Szenarien. Und: was bedeutet diese Hängepartie für Deutschand?

Von Tobias Armbrüster

