Sowohl bei radikalen Islamisten, als auch bei Linksextremisten und bei Rechtsextremisten ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. Die größte Gefahr geht laut Innenminister Horst Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vom Rechtsextremismus aus. Deutschlandfunk Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuther ordnet Zahlen und Ergebnisse ein.

Einen zentralen Erinnerungsort für die Opfer der SED-Herrschaft gibt es bisher noch nicht. Aber er soll entstehen, mitten in Berlin. An einem ersten Konzept wird gearbeitet. Berlin-Landeskorrespondentin Claudia van Laak gibt Einblicke, was dieser Ort alles leisten soll.