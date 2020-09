Der Tag Vergiftetes Verhältnis zu Russland

Bundeskanzlerin Merkel hat sich außergewöhnlich deutlich zum "versuchten Giftmord" am russischen Oppositionellen Nawalny geäußert. Wie ist es um das Verhältnis zu Russland bestellt? Und was hat die Gas-Pipeline Nordstream 2 damit zu tun? Außerdem: Im Prozess zum Mord am slowakischen Journalisten Kuciak ist der angeklagte Geschäftsmann Kocner überraschend freigesprochen worden.

Von Katharina Peetz

