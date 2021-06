Der Tag Versammlungsfreiheit in Gefahr?

In Düsseldorf wurde am Wochenende gegen das neue Versammlungsgesetz in NRW demonstriert, es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Was steckt hinter der geplanten Gesetzesänderung? Außerdem: Die Corona-Lage in Russland spitzt sich zu. Auch wegen der hohen Impfskepsis.

Von Katharina Peetz

