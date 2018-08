Hunderttausende Rohingya wurden Ende letzten Jahres aus Myanmar vertrieben. Ihre Dörfer niedergebrannt, ihre Verwandten getötet. Überlebende berichten Grauenvolles. UN-Ermittler sagen nun: Das waren Kriegsverbrechen, für die das Militär von Myanmar vor Gericht gestellt werden müsste. Ein frommer Wunsch, der so vermutlich kaum realisiert werden wird, Myanmar erkennt den Internationalen Strafgerichtshof nämlich nicht einmal an, berichtete unsere Korrespondentin Lena Bodewein. Sie schildert, unter welchen Bedingungen die Vertrieben nun in Bangladesh leben.

Wieder einmal Sachsen

Fassungslosigkeit ist es, die sich bei vielen mit Blick auf die Ereignisse von Chemnitz breit macht. Was treibt die Menschen dazu? Abgesehen von der Fähigkeit rechtsextremer Kreise zu mobilisieren, wieso gehen auch normaler Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf die Straße? Der Versuch zu verstehen, gemeinsam mit Sascha Aurich von der Freien Presse in Chemnitz.

Schweinezyklus bei Lehrkräften

Zum Start des neuen Schuljahrs warnen verschiedene Verbände wieder einmal vor einem eklatanten Mangel an Lehrkräften. Wieso sich der Bedarf gar nicht mal so leicht vorhersagen lässt, wie man glauben mag, erklärt unser Bildungsredakteur Benedikt Schulz.