Die gute Nachricht vorweg: Deutschland verfehlt seine Klimaziele 2020 nicht mehr "krachend". Aber knapp daneben, ist eben auch vorbei. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion ordnet die aktuellen Zahlen zum CO2-Ausstoß ein. 50 Millionen Tonnen CO2 weniger als noch 2018: Das liegt vor allem an der veränderten Stromproduktion, also mehr Windkraft, weniger Kohle. In so ziemlich allen anderen Bereichen sei aber noch ganz viel Luft nach oben, erklärt Ehring.

#JeSuisCharlie: Vor genau fünf Jahren waren wir alle Charlie Hebdo. Damals haben islamistische Terroristen die Redaktion der Satire-Zeitschrift in Paris gestürmt und zwölf Menschen getötet, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten des Landes. Das hat Frankreich nachhaltig erschüttert und auch die Satire-Welt. Til Mette, Cartoonist und Maler, erinnert sich noch genau an den Moment, als er von dem Anschlag erfahren hat und erklärt, warum es wichtig ist, keine "Schere im Kopf" zu haben.

