"Ein Bundesinnenminister sollte Härte zeigen, aber keine Häme", sagt Deutschlandfunk-Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Deshalb findet er die Bemerkung von Horst Seehofer bezüglich der 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag falsch. Dennoch halte er die Rücktrittsforderungen für übertrieben. Doch der Gegenwind innerhalb der CSU für den Parteichef der werde immer größer.

US-Präsident Donald Trump hat beim NATO-Gipfel gegen die Verbündeten gewettert, doch am Ende war er ganz handzahm. "Man hat ihm am Ende einen PR-Erfolg geschenkt, um ihn herunter vom seinem Baum zu holen", so Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein.