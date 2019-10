Die Türkei will im Norden Syriens einmarschieren. US-Präsident Donald Trump hat den Abzug der restlichen US-Soldaten, die dort noch stationiert waren, bereits angeordnet. Zurück bleiben die lokalen Kurdenmilizen, die der türkische Präsident Erdogan als Terroristen einstuft. Was hat Trump dazu bewogen seine einstigen Verbündeten, die Kurden, so fallenzulassen? Unser Sicherheitskorrespondent Marcus Pindur erläutert die innenpolitischen Motive und erklärt die außenpolitischen Auswirkungen

Gender-Bias in den Naturwissenschaften

6:0, das ist der bisherige Stand bei den Nobelpreisen in diesem Jahr. Sechs Männer wurden ausgezeichnet, keine Frau. Es ist äußerst selten, dass Frauen einen Nobelpreis gewinnen, obwohl sie teils bemerkenswerte Forschung leisten. CRISPR-Cas etwa, die Gen-Schere, wurden von Frauen entwickelt. Und doch ist es für sie oft schwieriger sich in der Wissenschaft durchzusetzen, berichtet die Wissenschaftsjournalistin Christine Westerhaus.